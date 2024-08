Pavlovic: “Darò il 200% per il Milan, Ibrahimovic è stato fondamentale”

Strahinja Pavlovic è un nuovo calciatore del Milan. Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo difensore rossonero ha parlato del peso di Zlatan Ibrahimovic nel trasferimento: “E’ stato fondamentale per me. Dopo il primo contatto ha capito subito che il Milan è un grande club. Più parlavo con Zlatan e più mi convincevo di venire qui. Ho capito quanto mi volevano”.

Pavlovic ha poi parlato delle sue caratteristiche: “Sono un giocatore aggressivo. Devo parlare con il mister. Sono qui per dare del mio meglio e fare quello che mi chiede, per me non è un problema giocare a tre o a quattro. Darò il 200%”.

