Pavlovic in sostegno di Jovic: “Adesso è un po’ fuori forma, ma ha un talento incredibile”

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan e della Serbia, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara con la sua Nazionale, soffermandosi anche sul compagno, Luka Jovic, che è finito fuori lista Champions con il Milan.

Queste le sue parole: “In questo momento le cose sono diverse rispetto all’Europeo, ci sono tanti nuovi arrivati, giocatori che debuttano e che sono desiderosi di mettersi alla prova. Forze fresche, nuova energia: dobbiamo continuare così. Jovic? Avrebbe dovuto segnare. Adesso è un po’ fuori forma, bisogna anche capirlo: è da tanto che non gioca titolare. Entrerà in condizione molto presto, è un giocatore con una qualità incredibile”.

Foto: twitter Milan