Pavlidis: “La Lazio sarà più pronta, ora ci conoscono. Verranno qui per vincere”

Il numero 9 dell’AZ Alkmaar, Vangelis Pavlidis, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League da disputare contro la Lazio in Conference League. Gli olandesi potranno provare a gestire, in casa, il vantaggio ottenuto in seguito alla vittoria ottenuta all’Olimpico. Alcune parole del ventiquattrenne greco: “Certamente sarà complicata. Anche la Lazio avrà grandi aspettative, abbiamo vinto all’andata, ma il 2-1 dell’andata non conta più niente. Giocheremo per vincere”.

Andata: “Ce l’aspettavamo. In campionato e in Europa giochiamo un bel calcio, comunque domani sarà difficile. E’ una nuova partita che inizia dallo 0-0”.

Lazio: “La Lazio sarà più pronta rispetto alla settimana scorsa, sarà forse ancora più difficile, ora sanno come giochiamo. Lo stadio sarà esaurito, non vediamo l’ora di giocare. Quest’anno siamo più pronti rispetto all’anno scorso in Europa, lo dimostreremo. Loro verranno qui per vincere, ci presseranno, ma non sappiamo bene come giocheranno. Guardiamo a noi stessi. Dobbiamo evitare l’inizio visto all’Olimpico, ci interessa soprattutto il nostro modo di giocare. Hanno tanti giocatori forti, Immobile non ci sarà nemmeno domani. Chi apprezzo? Posso dire Pedro, Luis Alberto, Milinkovic, davanti sono tutti pericolosi. Se devo dirne uno, dico Immobile tra i tanti”.

Foto: Twitter ufficiale Conference League