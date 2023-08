Pavard vuole lasciare il Bayern: il Manchester United insiste

Benjamin Pavard ritiene ai titoli di coda la sua esperienza con il Bayern Monaco. A lungo accostato all’Inter, senza che ci fossero le condizioni necessarie, sono assolutamente confermate le indiscrezioni arrivate dalla Francia già tre giorni fa. Il classe 1996 ha aperto completamente al Manchester United, nella lista di ten Hag oggi è al primo posto davanti a Todibo attualmente a Nizza. Adesso bisogna lavorare per trovare un’intesa tra i club, il Manchester United insisterà. Nello stesso tempo i Red Devils stanno lavorando per la cessione di Maguire al West Ham: ci sono stati passi in avanti, in attesa degli accordi definitivi che ancora non ci sono.

Foto: Instagram Pavard