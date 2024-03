Pavard: “Giocare in Italia mi fa stare bene. Adoro giocare come centrale”

Il difensore dell’Inter Benjamin Pavard, ospite insieme al CT della nazionale transalpina Didier Deschamps della trasmissione Telefoot, in onda sull’emittente francese TF1, è tornato a parlare del suo trasferimento nel club nerazzurro e di come si stia trovando in Italia. Queste le sue parole a riguardo:

“Sono molto felice, ho scoperto un Paese favoloso dove i tifosi sono incredibili. E’ fantastico giocare in Italia, mi fa stare bene. Braccetto? E’ una posizione che adoro, ho lasciato il Bayern per giocare da centrale e mi sono guadagnato il posto in nazionale come centrale. Poi ovviamente mi sta bene tutto”.

Foto: Instagram Pavard