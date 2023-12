L’Inter si prepara a riaccogliere Benjamin Pavard. Come riporta la Gazzetta, il difensore francese si è allenato parzialmente in gruppo. Un segnale importante, che testimonia come l’ex Bayern stia facendo progressi e sia pronto a mettersi alle spalle l’infortunio patito a Bergamo. Pavard mette nel mirino la sfida con la Lazio, dove non si esclude una sua convocazione.

Foto: Instagram Inter