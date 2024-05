Pavard: “Potevamo fare meglio. Impariamo dai nostri errori. Felice per la conquista della seconda stella”

Benjamin Pavard, difensore dell‘Inter, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa del Sassuolo.

Queste le sue parole: “È stata una gara particolare che ci ha portato la sconfitta, però penso che avremmo potuto fare meglio, ma sono cose che succedono. Impariamo dai nostri errori. Sono molto contento di questa stagione, contento per questo club, molto contento anche per la seconda stella che era molto importante per l’Inter, per noi e per i tifosi. Ora vogliamo fare il meglio possibile in questi ultimi tre match e conquistare nove punti”.

Foto: Instagram Pavard