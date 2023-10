Pavard: “Mi sono sentito interista, volevo esserlo da tempo. Sono sicuro che faremo grandi cose”

Lunga intervista a DAZN per Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, cominciando dal raccontare come nasce la frase “Arriva Benji l’interista”, scritta sui social prima dell’approdo in nerazzurro: “Ne avevo parlato con gli amici, adoro la musica italiana e stavo ascoltando ‘Gigi l’Amoroso’. Mi sono sentito interista, è da tanto tempo che volevo esserlo. Sono molto contento di far parte del club che ha dei tifosi super. Speriamo di fare delle belle cose insieme. C’è una grande energia in spogliatoio, sono sicuro che faremo grandi cose”.

Poi ha proseguito parlando dei suoi momenti difficili durante la carriera: “La mia prima partita da pro con il Lille. Il mio percorso da calciatore ha avuto momenti difficili, ma mi sono sempre rialzato con l’aiuto della mia famiglia. E’ grazie a loro che ora gioco all’Inter. Mio padre mi ha dato l’insegnamento più importante, mi ha donato la sua mentalità e non lo dimenticherò mai”. E sulle sue caratteristiche: “Ho un buon posizionamento, sono bravo nei passaggi e ho grinta”.

Infine: “Conta più talento o determinazione? La seconda, perché il talento a volte non basta a meno che tu non sia Messi. Sono una persona a cui piace lavorare, che ha raggiunto i suoi traguardi proprio grazie al lavoro. Me lo sono meritato, ma manca ancora tanto da fare”.

Foto: Instagram Inter