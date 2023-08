Pavard-Inter, la cifra è quella. E non ci sono asticelle più alte

L’Inter ha mosso passi importanti per Benjamin Pavard, probabilmente perché ha incassato il gradimento del difensore francese che vuole lasciare il Bayern a meno di un anno dalla scadenza del contratto. L’Inter può arrivare a 30 milioni, bonus compresi, difficile pensare che possano esserci rialzi che di solito la proprietà non autorizza. È il budget previsto per il difensore dopo non aver investito per un altro attaccante. Il Bayern è un osso duro perché non guarda scadenze o cose del genere. Ha investito una tombola per Kane e si farà rispettare. Quindi lo possiamo catalogare come un tentativo importante, quello nerazzurro, ma senza sfinimenti. Non siamo all’interno della bagarre per Kane, se il Bayern riterrà accontentare il suo difensore bene. Altrimenti bisognerà andare su altre opzioni, non certo Scalvini valutato 50 milioni. E torneremmo sui nomi delle ultime settimane.

Foto: Instagram Pavard