Pavard: “Inter favorita per la Champions? Ancora presto per dirlo”

L’Inter si prepara a scendere in campo domani, alle ore 21:00, contro il Monaco. I nerazzurri, nel match valido per l’8° turno della fase a campionato della Champions League, sono chiamati a vincere per avere la certezza di andare direttamente agli ottavi di finale. Proprio per questo motivo, gli uomini di Inzaghi dovranno essere più concentrati che mai e dimostrare sul campo il loro effettivo valore. A parlare della gara, durante la conferenza stampa, è stato Pavard. Queste le sue parole: “Ancora presto per dire se siamo favoriti per la vittoria della Champions League, intanto dobbiamo pensare ad arrivare tra le prime otto vincendo domani. Non ci stiamo pensando anche se veniamo indicati come favoriti. Questa è una gara che prepariamo come le altre, ma il calcio non è facile e non si può sempre vincere con 18 punti di vantaggio. Stiamo giocando tante gare e questo ci toglie energie, ma ci sentiamo bene e vogliamo dimostrarlo domani. Non sottovalutiamo mai l’avversario e non sono l’unico ad avere grande esperienza in campo internazionale. Dumfries? Ha qualità straordinarie, sa saltare l’uomo ed è anche fisico. Come difensore mi piace molto”.

FOTO: Instagram Pavard