Pavard: “Il mio idolo è Thuram. Un sogno vincere il Mondiale”

Pavard, terzino della Francia e del Bayern Monaco ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport prima di partire per la Coppa del Mondo. Ecco le sue parole: “Il mio idolo è da sempre Thuram, anche perchè è francese e giocava nel mio stesso ruolo, ma ho sempre ammirato Maldini, Nesta e Chiellini. Mondiale? Vincerlo è stato un sogno, pensavo di giocare poco e invece ero titolare e ho segnato il gol più bello”. Ha poi parlato del livello della Serie A: “La Serie A è molto interessante non solo per un difensore come me, ma anche perché è molto aperta, come mi raccontano gli amici Giroud, Theo Hernandez e Rabiot. Napoli, Milan, Inter e Juventus sono squadre sempre difficili da affrontare e da battere:”

Foto: Express