Pavard: “Haaland è tra i migliori attaccanti del mondo. Mané? Lo abbiamo riaccolto in gruppo”

Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, ha parlato insieme a Tuchel in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Manchester City.

Queste le sue parole: “Haaland? È un grande giocatore, lo dimostra segnando gol ogni partita, è tra i migliori numeri nove al mondo. Però non dovremo concentrarci solo su di lui, hanno altri calciatori importanti. Siamo pronti per questa partita, sappiamo che l’andata non è andata bene ma avremo i nostri tifosi ad aiutarci e dobbiamo fare di tutto per rimontare. In passato abbiamo visto che certe cose possono succedere, non sarà semplice ma poissiamo farcela se giochiamo come sappiamo”.

Tornerà Mane. “Sì, è un grande giocatore e un buon professionista, gli abbiamo dato il bentornato in gruppo. Poi sarà l’allenatore a decidere chi parte in campo e chi in panchina. Domani o in altre partite, lo rivedremo”.

Foto: Instagram Pavard