Pavard: “Anche l’Italia è tra le favorite a vincere l’Europeo. Ci sono 4-5 squadre davvero forti. Tra cui noi”

Benjamin Pavard, difensore dell‘Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio della Francia ai campionati europei.

Queste le sue parole: “Abbiamo una squadra completa, davanti i migliori giocatori del mondo. Siamo forti e uniti, sappiamo soffrire da squadra. Possiamo fare la differenza in qualsiasi momento”.

L’esperienza in Germania: “Sono arrivato a 19 anni, ho avvertito subito il “rigore” tedesco. Devi dare il massimo, ho passato anni meravigliosi e ho vinto tanto. Questo mi ha davvero aiutato. Non hanno paura a lanciare i giovani, in Francia c’è meno fiducia. Mi hanno aiutato come uomo e come calciatore. Non esistono giornate libere, si lavora sempre”.

Discussioni con Deschamps: “Attualmente non sono tra i titolari, le discussioni col CT sono private. Resto positivo, mi farò trovare pronto. Sono versatile, posso giocare a ottimi livelli. Lilian Thuram è per me un riferimento, mi ha dato qualche consiglio”.

Elezioni in Francia: “Si respira aria nuova? Non sono qui per giudicare le persone. C’è il diritto di voto, tutti dovrebbero esercitarlo”.

Su Mbappé: “Farà un grande Europeo, è un grande giocatore”.

La Germania: “Ha cambiato CT di recente, Nagelsmann è un grande tattico. Abbiamo perso contro di loro e non ci ha fatto piacere, ora siamo pronti”.

Il suo ruolo: “Il mister sa che preferisco giocare centrale ma la Francia ha la priorità su tutto e mi adeguerò. Darò il 100% se mi chiederà di fare il terzino. Nell’Inter gioco sul centro-destra nella difesa a tre e l’allenatore mi dà molta libertà. Al momento occupo il lato sinistro… della panchina”.

La Nazionale italiana: “È una squadra che ha vissuto un momento difficile e ora ha cambiato allenatore. Hanno ottimi giocatori, tra cui alcuni miei compagni dell’Inter. Sono tra le favorite”.

Il ritorno di Kanté: “È incredibile, ieri in allenamento sembrava che fossero in due. Non ha perso nulla, è sempre lo stesso, fortissimo”.

La prima stagione in Italia: “Sono molto contento. Ho scoperto una famiglia, un grande club con tifosi fantastici. Per me era arrivato il momento di cambiare. Siamo riusciti a vincere trofei, i tifosi lo meritano”.

Giroud e Mbappé: “Kylian è un grande giocatore, è un esempio dentro e fuori dal campo, un ottimo capitano. Sono molto felice che sia a questo livello. È bello vederlo ogni giorno. Giroud mi ha sempre accolto bene, abbiamo un ottimo rapporto. Sono molto felice di essere suo amico”.

