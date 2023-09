Pavard: “Abbiamo sofferto, importante non aver perso”

Finisce uno a uno l’esordio stagionale dell’Inter in Champions League, agguantando il pareggio negli ultimi minuti con il gol di Lautaro Martinez. Queste le parole di Benjamin Pavard, rilasciate ai microfoni di Inter TV, dopo essere partito titolare per la prima volta con la maglia nerazzurra: “Nel calcio italiano c’è molta aggressività, molta tattica. Sono molto contento di aver potuto giocare titolare, è stata una partita molto difficile ma alla fine abbiamo portato a casa un buon pareggio. Adesso dobbiamo recuperare, la prossima partita arriva subito e quindi serve recuperare le energie. Abbiamo sofferto ma è stato importante non aver perso, ci aspetta un’altra partita difficile e dovremo dare tutto domenica“.

Foto: Instagram Pavard