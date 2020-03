Paura per Vertonghen: ladri entrano in casa e minacciano la famiglia con coltelli e machete

Brutta disavventura per Jan Vertonghen. Nei giorni scorsi la famiglia del difensore del Tottenham è stata rapinata e minacciata a mano armata. A raccontare l’episodio un portavoce degli Spurs ai microfoni del Daily Express: “I malviventi erano mascherati e armati, con coltelli e machete. Hanno chiesto dove fossero i soldi e gli oggetti di valore. La moglie di Jan era spaventata e ha fatto come dicevano, fortunatamente nessuno si è fatto male”. L’episodio è accaduto mentre Vertonghen si trovava a Lipsia per il ritorno degli ottavi di Champions.

Foto: Twitter personale Vertonghen