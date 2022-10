Paura per Theo Hernandez: villa svaligiata, la compagna e il figlio erano in casa

Momenti di paura in casa Hernandez. Ieri sera – scrive gazzetta.it -, una banda di malviventi ha fatto irruzione nella villa del calciatore intorno alle 21 e ha svaligiato l’alloggio. Theo in quel momento non era presente in casa, ma c’erano la compagna, Zoe Cristofoli, e il figlio della coppia di appena sei mesi. Da una prima ricostruzione, i banditi hanno portato via una refurtiva molto cospicua. Indagini in corso, con l’aiuto delle telecamere di sorveglianza e della ricostruzione fornita dalla compagna del calciatore.

Foto: Theo Instagram