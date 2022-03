Paura per Pogba, rapina in casa mentre era in campo contro l’Atletico

Serata da incubo quella di ieri sera per Paul Pogba, centrocampista del Manchester United che mentre era in campo contro l’Atlético Madrid, ha visto dei ladri introdursi in casa, mentre la famiglia era in casa e i bambini, rimasti a casa, dormivano in cameretta. I malviventi, entrati in casa sapendo che il giocatore era impegnato altrove.

Pogba ha raccontato tutto su twitter, spiegando come il suo sentimento peggiore sia stato quello di non aver potuto proteggere i suoi figli.

Foto: Twitter Uefa