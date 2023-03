Paura per Ochoa durante il volo per il Messico: guasto al suo aereo, atterraggio d’emergenza in Spagna

Paura per il portiere della Salernitana, Guillermo Ochoa, che in volo per Città del Messico ha vissuto momenti di panico a causa di un guasto meccanico dell’aereo che ha costretto il pilota ad effettuare un atterraggio d’emergenza in Spagna a Maiorca. Il volo era partito da Roma con direzione Messico, dove il portiere doveva prendere parte alle convocazioni della Nazionale in vista delle sfide contro Giamaica e Suriname. Mentre stava sorvolando la Spagna, il velivolo ha avuto un guasto che poteva trsformarsi in tragedia. Il pronto intervento del capitano ha evitato il peggio. Lo stesso Ochoa ha omaggiato il capitano tramite i social, definendolo “eroe senza mantello” in una storia su Instagram. Tutti i passeggeri sono illesi.