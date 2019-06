Paura per Morata: rapina a mano armata nella sua casa a Madrid

Disavventura per la famiglia Morata. Secondo quanto riportano i principali media iberici, tra cui AS, nella tra venerdì e sabato la villa dell’attaccante dell’Atletico Madrid è stata presa d’assalto da alcuni rapinatori armati mentre lui era in ritiro con la Nazionale e sua moglie Alice e i loro due gemellini, Alessandro e Leonardo, erano nella residenza. Rubati oggetti di valore economico e tanto spavento, ma sia i bimbi sia la compagna di Morata stanno bene. Sull’accaduto sta indagando la polizia.

Foto: Marca