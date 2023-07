Tanta paura per Massimo Mauro: l’ex calciatore e opinionista televisivo si è sentito male durante una partita di padel a Catanzaro. Si pensava a un’indigestione, in realtà si è trattato di un infarto: è stato operato d’urgenza con un’angioplastica, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Foto: famigliacristiana.it