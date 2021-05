Paura per l’ex giallorosso Ubaldo Righetti: ricoverato al Sant’Andrea per un infarto

Paura oggi a Roma per Ubaldo Righetti. L’ex campione d’Italia giallorosso, oggi opinionista della tv ufficiale del club (ieri regolarmente a Trigoria a commentare la partita contro la Sampdoria) si è sentito male (probabilmente per un infarto) in giornata durante una partita di padel e per questo è ricoverato all’ospedale Sant’Andrea. Righetti, 58 anni, non sarebbe in pericolo di vita, è cosciente e le sue condizioni non sarebbero gravi. In ogni caso è tenuto sotto osservazione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.