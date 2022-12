Paura per Chiesa: il giocatore ha lasciato l’allenamento per una botta alla caviglia

Momenti di paura in casa Juventus per le condizioni di Federico Chiesa. Durante l’allenamento di oggi l’attaccante bianconero ha ricevuto un colpo alla caviglia, che lo ha portato a fermarsi per qualche minuto a bordo campo. Un po’ di timore, peraltro sotto gli occhi di Agnelli e Cherubini. Chiesa è però poi tornato in campo e ha lasciato l’allenamento anzitempo rispetto ai compagni, ma per sottoporsi a dei trattamenti già programmati. Ma non c’è nulla di grave.

Foto: Instagram personale