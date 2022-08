Paura per Aubameyang. L’attaccante rapinato e picchiato nella notte nella sua villa

Paura per Pierre-Emerick Aubameyang e la sua famiglia a Barcellona. Secondo quanto riportato da El Pais l’attaccante gabonese è stato rapinato nella notte nella sua abitazione. Almeno quattro uomini incappucciati si sono arrampicati in giardino, e hanno minacciato con armi da fuoco l’attaccante e i suoi familiari. Il giocatore è stato anche picchiato e minacciato con una pistola, fino a quando i rapinatori non sono riusciti ad aprire una cassaforte dalla quale hanno prelevato diversi gioielli e infine scappati.

Aperte le indagini da parte della polizia catalana che sta provando a risalire ai malviventi in fuga.

Foto: twitter Barcellona