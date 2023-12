Paura in Premier: il capitano del Luton accusa un malore, gara sospesa

Attimi di paura in Premier League, durante la sfida tra Bournemouth e Luton Town. Il capitano degli ospiti Tom Lockyer si è accasciato a terra nel corso del secondo tempo della gara contro il Bournemouth. Il match è stato sospeso e i giocatori sono stati accompagnati negli spogliatoi, mentre venivano subito offerti a Lockyer i primi soccorsi da parte dei paramedici. Nei minuti successivi, come riportato da Sky Sport, dopo il pronto intervento in campo, il giocatore è stato accompagnato fuori in barella, dove si è mostrato vigile e reattivo. Lo scorso giugno, il 29enne era stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore per risolvere un problema gli aveva causato un malore durante i playoff del Luton a Wembley.

Foto: Premier League – Twitter