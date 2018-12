Paura in casa Boca Juniors: evacuata la Bombonera per un allarme bomba

Momenti di paura in casa Boca Juniors. Secondo quanto riportato dai colleghi del Clarin, infatti, pochi minuti fa è stata evacuata la Bombonera, dove erano presenti alcuni dipendenti del club e dei visitatori. Il motivo? Un allarme bomba che ha generato panico nello storico impianto. Uno spavento – in attesa che venga fatta chiarezza sull’episodio – che alimenta ancor più tensione in vista del ritorno della finale di Coppa Libertatdores contro il River in programma a Madrid.

Foto: Twitter Diario Olé