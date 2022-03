Paura Benevento, grossa pietra contro il pullman sulla E45: calciatori tutti illesi

Momenti di paura per il Benevento, che questo pomeriggio sarà in campo alle 16.20 (lo spostamento di cinque minuti del fischio d’inizio è dovuto alla protesta contro la guerra in Ucraina) in quel dello stadio Renato Curi di Perugia. Stando a quanto riportato da Umbria24, infatti, il pullman della società campana sarebbe stato colpito dal lancio di una grossa pietra che avrebbe distrutto il vetro anteriore del mezzo.

Nonostante la grande paura nessun calciatore è rimasto ferito, anche grazie al sangue freddo dell’autista che ha evitato l’urto con altri pericoli. Si esclude l’accidentalità del gesto, con gli inquirenti che seguono varie piste. “Si è trattato del gesto di un folle, non ci sono altre spiegazioni, i calciatori e tutti noi abbiamo pensato al peggio perché il fragore è stato forte”, è stato il commento del tecnico dei sanniti Fabio Caserta.

Foto: Twitter Benevento