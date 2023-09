Paulo Sousa: “Stiamo crescendo, ma c’è bisogno di tempo per lavorare con i nuovi”

Sono mancati solo i gol? “Abbiamo costruito palle gol importanti, sicuramente più noi. Dopo il gol dei nostri avversari la squadra è andata in crescendo fino a quando ha trovato una giocata bellissima che ha dato la possibilità a Candreva di andare uno contro uno con il portiere. Nel secondo tempo siamo cresciuti tantissimo, abbiamo preso un palo con Cabral e lo stesso Cabral ha avuto anche un’altra occasione netta in area piccola. Abbiamo fatto alcune buone transizioni, e abbiamo avuto delle possibilità sulle fasce. La partita l’abbiamo fatta in crescendo, con tante opportunità, contro una squadra ben organizzata, difficile da affrontare fisicamente perché è forte nei duelli fisici. La squadra ha retto bene. I nuovi arrivi, soprattutto quelli che conoscono già i campionati europei, hanno portato delle qualità importanti, soprattuto Legowski e Cabral. Su questo sono soddisfatto. Certo, quando si tratta dell’apporto in più dagli altri ragazzi nuovi, abbiamo bisogno di più tempo per inserirli.”