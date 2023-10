Paulo Sousa: “Sono stato male per qualche giorno dopo l’esonero. Ma non mi piango addosso, si va avanti”

Paulo Sousa è rimasto qualche giorno a Salerno dopo l’esonero, per presenziare a un evento benefico al quale aveva aderito, in Costiera Amalfitana a Ravello.

Occasione questa, per le ultime domande della stampa presente sull’esonero dalla Salernitana.

Queste le sue parole: “Si guarda avanti nonostante sia stato male per qualche giorno. Lascio tanti amici a Salerno, non bisogna piangersi addosso, si va avanti. Conserverò un ricordo bellissimo dei tifosi e della curva che conoscevo già quando vedevo le partite in tv prima di allenare i granata”.

Foto: Instagram Salernitana