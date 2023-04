Paulo Sousa: “Sono orgoglioso della mia squadra. Pali Inter? Noi abbiamo preso una traversa con Dia”

Paulo Sousa, allenatore portoghese della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Dazn in seguito al pareggio ottenuto nel finale contro l’Inter: “I pali dell’Inter? Sì, ma rivediamo anche la traversa di Dia e le tante possibilità che abbiamo avuto. Nel primo tempo abbiamo voluto mantenere le stesse idee solite, lasciando l’iniziativa all’avversario. L’Inter ha un portiere che gioca bene coi piedi, tutti i difensori cercano di giocarla, hanno tanta mobilità fra i centrocampisti che fa uscire dei giocatori. Abbiamo deciso di lavorare la pressione iniziale in due più uno, ma non siamo stati capaci di pressare così alti. Abbiamo deciso di cambiare modulo per portare più uomini verso l’area e credo che siamo migliorati tanto, ci abbiamo creduto tanto contro una squadra molto importante. Sono orgoglioso della mia squadra”.

Ochoa: “È un portiere che è sempre nel posto giusto e ha dei riflessi davvero importanti. É un ragazzo che merita tutto il bene del mondo”.

Foto: Instagram Salernitana