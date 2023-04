Paulo Sousa: “Sono felice perché abbiamo preso il risultato. Dobbiamo migliorare nella costruzione”

Il tecnico dei granata ha analizzato il pareggio di Napoli: “Avevamo due decisioni da prendere. Non mi piace passare gran parte della partita con un blocco basso come abbiamo fatto. Questa era stata la nostra scelta, dopo il gol subito abbiamo impostato perché credevo che portare la partita più a lungo possibile potevamo fargli male. Sapevamo che il Napoli è una squadra che a livello di possesso è fortissima, quando non trovano spazio ci sono i singoli che cercano di saltare l’uomo. Abbiamo preso la decisione leggendo la partita capendo il momento di poter far male. Abbiamo alzato il baricentro. Sono felice perché abbiamo deciso bene e contro squadre forti come il Napoli possiamo prendere il risultato. Dobbiamo migliorare nella costruzione nel primissimo momento, ovvero dal portiere e dai difensori. Dopo la mobilità dei nostri due esterni e dei centrocampisti più i centrocampisti la stiamo migliorando tantissimo dando un’interpretazione al gioco e questo dobbiamo dargli continuità”.

Foto: Screen Instagram Salernitana