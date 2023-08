Paulo Sousa: “Solo Legowski è convocabile. Gli altri acquisti non li conosco affatto”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, Paulo Sousa, ha così parlato dei nuovi arrivati in casa Salernitana, da Stewart a Ikwuemesi: “Per adesso c’è solo Legowski convocabile, gli altri non si sono allenati nemmeno con noi. Lo conoscevo già, era giovanissimo ed era abituato a giocare in un sistema di gioco e in un campionato completamente diversi. Lui, come gli altri che non conosco affatto, hanno bisogno di lavorare. Vengono da tornei molto inferiori rispetto alla Serie A italiana, sono scommesse forti del direttore sportivo e del presidente. Io cercherò di conoscerli il più velocemente possibile, anche dal punto di vista caratteriale. Voglio scoprire il loro potenziale e aiutarli a renderli al meglio”.

Foto: Screen Instagram Salernitana