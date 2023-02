Paulo Sousa: “Siamo ancora lontani da quello che possiamo realmente fare. Non basta una vittoria, ma sono soddisfatto”

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Monza.

Queste le sue parole: “Io credo che siamo ancora lontani da quello che possiamo fare, non basta una vittoria per essere bravi. Oggi abbiamo giocato contro una squadra matura che ci ha creato difficoltà. Sono venute fuori cose positive, difensivamente è stato difficile. Abbiamo speso energie ma dopo il grandissimo gol di Coulibaly la squadra è cresciuta in fiducia e convinzione esprimendo le sue idee. Chi è entrato ha dato ritmo, intensità e sul piano tattico abbiamo fatto bene dimostrando grande intesa tra chi giocava e chi era fuori. Giocando così potremo salvarci portando avanti il progetto. Sono molto soddisfatto, oggi siamo stati vicini a quello che avevamo preparato”.

Sui rientri: “Mi dà fiducia quello che mi fanno vedere durante la settimane per capire ciò che gli chiedo. In questo modo possiamo mantenere sempre lo stesso livello per tutta la partita. Dobbiamo uscire meglio dalla pressione migliorando il nostro palleggio per avere più controllo del gioco”.

Su Candreva: “Sono molto soddisfatto. la prestazione e la comunicazione con Kastanos è stata straordinaria. Quando rientrerà anche Dia potremo avere un tridente importante. Per noi è un giocatore fondamentale”.

Foto: Instagram personale