Paulo Sousa riparte da Salerno: deve riscattare anni di delusioni

Paulo Sousa è pronto per tornare in Italia, ad attenderlo c’è la Salernitana. Per il tecnico portoghese si tratta della seconda parentesi in Serie A, dopo esser già passato dal Bel Paese alla guida della Fiorentina nel biennio 2015-2017. Un’esperienza in chiaro scuro, ma – forse – la più “positiva” delle sue ultime avventure. Arrivato a Firenze, fu uno dei primi tecnici ad adottare come modulo il 3-4-2-1, conquistando fin da subito la piazza con un bel calcio accompagnato da un gran girone di andata, con una stagione che si sarebbe potuta concludere meglio se la società fosse intervenuta come necessario sul mercato. Ma la sua felicità durò solo un anno. Infatti, già nella seconda stagione il rapporto con l’ambiente viola si deteriorò, anche a causa del suo carattere e, a fine stagione, fu sollevato dall’incarico dopo aver conquistato l’ottavo posto, lasciando spazio a Stefano Pioli.

Riparte dalla Cina, al Tianjin Quanjian, poi torna in Europa accettando la corte del Bordeaux, in Francia. Ma entrambe le esperienze sono poco fortunate: la prima si chiude con l’esonero, la seconda con deludenti piazzamenti in Ligue 1. Nel gennaio 2021 diventa commissario tecnico della Polonia con cui ha preso parte ad Euro 2020, dove colleziona un solo punto e l’ultimo posto del girone con Svezia, Spagna e Slovacchia. La sua avventura con la Nazionale durò appena sei mesi. Infatti, il tecnico decise di dimettersi per accettare la panchina del Flamengo. Una scelta che in Polonia ha ovviamente suscitato reazioni di forte dispetto, non solo gioco e risultati mediocri, ma anche l’abbandono in piena corsa per le qualificazioni per Qatar 2022.

Altra panchina, altro fallimento. Anche in Brasile Paulo Sousa viene licenziato dopo nemmeno sei mesi di permanenza sulla panchina rossonera, alla decima giornata del campionato nazionale. Soltanto 3 vittorie su 10 gare, ciò che ha fatto sprofondare la squadra al quattordicesimo posto con 12 punti, già 7 di distacco rispetto alla capolista Palmeiras.

Adesso per lui una nuova chance in Italia sulla panchina della Salernitana. Il tecnico portoghese sarà chiamato a dare una svolta fin da subito alla squadra per continuare il percorso che porta alla salvezza, riportando la serenità perduta dopo i recenti risultati negativi e la grande accelerata dell’Hellas Verona di Zaffaroni.

A cura di Gabriele Montagnani

Foto: Twitter Paulo Sousa