Paulo Sousa: “Presto inconterò la società per il futuro. Vorrei che Dia restasse”

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Udinese.

Queste le sue parole: “Anzitutto mi auguro che domani possa esserci uno stadio pieno per celebrare l’ottima stagione che hanno disputato i ragazzi. La cosa importante, al di là del risultato, è che la gente possa identificarsi in questa squadra e, sotto questo punto di vista, la crescita è stata costante e si è creata la chimica giusta. Vorrei vedere tante famiglie e i bambini, in futuro cercheremo di coinvolgere tutti quanto più è possibile perchè la Salernitana è patrimonio della gente. Ciò detto, ci teniamo a chiudere bene contro una squadra che ha la stessa ossatura da diverso tempo”.

Sul futuro: “Si costruisce ogni giorno. Il mio referente principale è il direttore sportivo De Sanctis, lui sa perfettamente quali siano le mie idee e in quali reparti bisognerà intervenire. Ad esempio siamo un po’ carenti sugli esterni alti, occorrerà lavorare su una rosa equilibrata e che possa fare un salto di qualità ulteriore per consolidarsi e per regalare soddisfazioni attraverso idee, identità e gioco. A breve vedrò anche il presidente Iervolino, so che si vuole dare più stabilità soprattutto ai giocatori che hanno assicurato un ottimo rendimento. Dia? Lui è tra questi. Vedremo”.

Foto: Instagram Salernitana