Paulo Sousa: “Mourinho rappresenta un valore aggiunto per gli allenatori portoghesi”

Paulo Sousa a DAZN ha parlato così di Mourinho: “Abbiamo avuto l’opportunità di farci i complimenti a vicenda con Mourinho, che rappresenta un valore aggiunto per tutti gli allenatori portoghesi. Da quand’è uscito dal Portogallo ha aperto il mercato europeo e mondiale agli allenatori portoghesi, avendo fatto molto bene. E’ l’unico ad avere vinto tutte le coppe europee, per me e per i miei ragazzi sarà una sfida straordinaria”.

Foto: Instagram Salernitana