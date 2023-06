Paulo Sousa: la parola d’ordine è “risolvere”. Ma il suo agente non dice una cosa

Paulo Sousa ha un comandamento (non scritto): risolvere il contratto, magari cambiando atteggiamento dalla sera alla mattina. Per informazioni chiedere, senza fare troppi esempi, a Bordeaux quando decise di accettare la proposta della Nazionale polacca. Oppure proprio in Polonia quando decise di spiccare il volo verso il Brasile. Sembrava quiete, era tempesta. Lui è fatto così: quando decide di salutare, saluta. Il contratto? Spesso è un optional. Quando il suo agente dice che in caso di offerta i primi a essere avvertiti sarebbero i vertici della Salernitana, forse dovrebbe rispondere a un’altra domanda: perché Sousa non li ha avvertiti prima di andare a cena con Aurelio De Laurentiis? Sarebbe bastato questo, tutto il resto conta meno di zero.

Foto: Instagram personale