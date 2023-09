Paulo Sousa: “Frosinone organizzato, ma la Salernitana deve vincere”

Paulo Sousa ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Frosinone. “Dobbiamo fare del nostro meglio sia a livello individuale che collettivo, ci attende una partita difficile contro un avversario in un ottimo momento di forma. Il Frosinone è allenato da Eusebio Di Francesco che fa giocare molto bene le sue squadre. Hanno forti convinzioni e i risultati che stanno ottenendo lo dimostrano perché hanno perso solo nella prima partita contro il Napoli. I ragazzi stanno lavorando molto bene, i nuovi si stanno integrando e dobbiamo fare di tutto per conquistare la vittoria, ogni giorno lavoriamo per raggiungere questo obiettivo”.

Foto: Instagram Salernitana