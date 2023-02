Paulo Sousa: “Convinto dalla visione del presidente. Sono sicuro di farcela”

Debutto amaro per Paulo Sousa che, alla prima sulla panchina della Salernitana, perde per 2-0 contro la Lazio. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico portoghese ha così commentato la sconfitta: “Ai ragazzi ho detto che ci sono stati spezzoni di partita in cui abbiamo giocato bene; noi dobbiamo essere capaci di difendere alto, soprattutto nel primo tempo, e il primo errore ci ha penalizzato facendoci subire gol. Quello che non mi è piaciuto è l’arrendevolezza dopo il gol subito, dobbiamo pensare alla salvezza e migliorare individualmente dal punto di vista dell’atteggiamento”. Poi ha proseguito: “Dobbiamo migliorare, ma anche i tifosi che a volte sono duri nei confronti dei nostri giocatori. Ci devono incitare, farsi sentire, ma anche noi dobbiamo spingerli. Abbiamo tanti giocatori nuovi e tutti devono dare il massimo fino alla fine”.

Infine, sulla scelta del progetto: “A me sono sempre piaciute le sfide difficile, ma sono positivo e sono convinto di farcela. Quello che mi ha convinto è stata la visione del presidente, le idee del direttore sportivo e quando si lavora così bene insieme si riescono sempre ad ottenere i risultati”



Foto: Instagram Salernitana