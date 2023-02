Paulo Sousa atteso a San Siro per Milan-Tottenham. La Salernitana lo aspetta

La Salernitana ha ormai scelto Paulo Sousa, pista emersa a sorpresa già un mese fa dopo il primo esonero (poi rientrato) di Davide Nicola. Adesso siamo a un passo dagli accordi: secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, in serata (e se non cambieranno i programmi) il tecnico portoghese è accreditato a San Siro per Milan–Tottenham di Champions. Poi perfezionerà i dettagli con la Salernitana prima di iniziare la sua avventura già domenica prossima contro la Lazio, prevedibilmente pronto un contratto fino al 30 giugno 2024, ma è possibile che gli impegni iniziali valgano fino a giugno 2023 e che il prolungamento scatti solo in caso di salvezza della Salernitana.

Foto: Twitter Sousa