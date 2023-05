Paulo Sousa: “Approccio sbagliato, siamo cresciuti nel secondo tempo. Complimenti all’Empoli”

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta a Empoli.

Queste le sue parole: “Noi abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, ma c’è sempre un avversario e l’Empoli è un club con un progetto e una identità chiara. Hanno profili di giocatori che ti creano difficoltà, noi abbiamo fatto la nostra pressione ma ci siamo riusciti solo parzialmente. La squadra doveva giocare, la puoi perdere ma solo dopo prendere il gol siamo riusciti a fare meglio anche se senza continuità. Abbiamo fatto dei cambi a fine primo tempo per mettere in difficoltà i nostri avversari, ma abbiamo costruito bene solo gli ultimi quindici minuti. Oggi molto merito è dell’Empoli e di Paolo Zanetti”.

Ieri diceva che chi vince è salvo. E chi perde? “Chi perde deve continuare per salvarsi. Lo sapevamo, tutte le partite dobbiamo avere una mentalità forte fino alla fine. Questa squadra è stata costruita per salvarsi”

Un passo indietro per quanto riguarda la proposta offensiva e Dia in particolare. Anche se la nota lieta è Piatek

“Non credo che Dia sia involuto, gli attaccanti devono essere alimentati. Vedo più la capacità che la squadra deve rendersi conto che deve essere convinta dall’inizio, non solo quando prende gol. Quando mantieni gli stessi giocatori contro chiunque hai più possibilità di mantenere la tua idea di gioco. Sono felice per Piatek perché per un attaccante è qualcosa di straordinario, di speciale. Spero si sia sbloccato perché abbiamo bisogno di lui”

Foto: twitter Salernitana