Paulo Sousa: “Allegri? Io sono sempre educato. Se ho mancato di rispetto, gli chiedo scusa”

Paulo Sousa parla del botta a risposta tra lui e Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa post Torino-Salernitana. L’allenatore della Juventus non ha gradito le parole del tecnico portoghese dei granata che ai microfoni di Record aveva parlato in questo modo della sfida di Europa League tra i bianconeri e lo Sporting: “In tutta sincerità, credo che lo Sporting passerà. Chi elimina l’Arsenal, leader distaccato della Premier League, una squadra altamente motivata, che gioca al limite dell’intensità ed è piena di grandi giocatori, non può temere la Juventus”.

La risposta di Allegri non si è fatta attendere: “Io rispetto e ascolto l’opinione di tutti, ma già faccio fatica a vedere la mia squadra, figuriamoci se posso dare dei consigli. Non è stato sicuramente carino, è una mancanza di rispetto. Ci sono allenatori talmente bravi da riuscire a gestire sia la propria squadra che quella degli altri”.

In seguito a queste parole è arrivata la replica di Paulo Sousa, che prova a placare gli animi chiedendo scusa: “Non sono mai banale quando parlo di calcio, non sono mai superficiale. Ho un’opinione, un allenatore con personalità. Io sono sempre educato e ho rispetto per gli altri: se gli ho mancato di rispetto, gli chiedo scusa”.

Foto: Instagram Salernitana