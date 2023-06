Paulo Sousa: “Abbiamo svolto un ottimo lavoro. La dirigenza sa cosa fare per migliorarci”

Il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Cremonese.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato l’atteggiamento, potevamo fare molto meglio perché la partita era facile. Nel secondo abbiamo cercato di cambiare qualcosa con più uomini a centrocampo per cercare di spingere però lontani da quello che siamo noi. Non dobbiamo però dimenticare la nostra stagione, sono molto orgoglioso e felice della mia squadra. Mi piace un calcio offensivo, oggi è stata una delle poche partite da quando sono arrivato nella quale non siamo riusciti a segnare”.

Cosa migliorare per l’anno prossimo: “Stiamo già lavorando da diverse settimane, dovevo far conoscere le mie idee anche se il direttore aveva già un’idea. Lo vedo molto preparato, così come il suo staff: sanno benissimo quello che al momento serve. Devo fare i complimenti al presidente che è riuscito a motivare la città e costruire una squadra per competere ai massimi livelli nel campionato italiano. Se riesci ad avere quegli uomini che possono portare competitività possiamo crescere, la dirigenza sa di cosa abbiamo bisogno e tutto passa per la disponibilità della nostra proprietà. Bisogna approfittare dei buonissimi risultati ottenuti in questi mesi”.

Foto: Instagram Salernitana