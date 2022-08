Paul Ince: “Ronaldo deve andarsene, con me e Keane in spogliatoio non se la sarebbe cavata”

Più passa il tempo più Cristiano Ronaldo scalpita per lasciare il Manchester United. Il futuro del portoghese potrebbe essere, improvvisamente, in Francia al Marsiglia ma non è ancora detto che la trattativa possa decollare.

A Paul Ince, ex centrocampista del Manchester United, però, il futuro di Cristiano Ronaldo sembra interessare poco, va bene tutto, purché levi le tende.

Le sue parole, riprese da Boyle Sports, sono tutt’altro che lusinghiere: “Cristiano Ronaldo deve lasciare il prima possibile il Manchester United. Se fosse stato nello spogliatoio del mio United quando condividevo le quattro mura con degli “artisti” del calibro di Roy Keane e Steve Bruce credo che non ci saremmo sopportati. E sono anche convinto che Cristiano Ronaldo non se la sarebbe cavata con un niente”.

La vittoria contro il Liverpool, secondo Ince, è stato un segnale forte da parte dell’allenatore dei Red Davils: “Lasciare Cristiano Ronaldo fuori dall’undici titolare contro il Liverpool è stata una mossa importante. Ten Hag ha mostrato al mondo che si può giocare a calcio e una squadra può vincere e avere vitalità anche senza Cristiano Ronaldo. La sua presenza è stata destabilizzante per tutti e non ha mai sortito l’effetto desiderato al momento del suo acquisto. E al netto del rendimento ci sono anche i comportamenti. Non penso che Leo Messi avrebbe assunto gli atteggiamenti di Ronaldo”.

Foto: Twitter Manchester United