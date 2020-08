Paul Ince applaude Lukaku: “Allo United triste, adesso in ottima forma”

Dal Manchester United all’Inter, proprio come Lukaku. Paul Ince ha trovato l’attaccante belga nettamente cambiato e, soprattutto, migliorato. Intervistato da BT Sports, l’attaccante inglese ha rivisto un Lukaku nettamente migliorato da quando è arrivato a Milano: “E’ un giocatore totalmente diverso da quello visto all’Old Trafford. Lì era triste, avevo perso serenità e non riusciva nemmeno a correre. Adesso lo vedo correre più degli avversari, è rinato”. Ince ricorda anche i suoi trascorsi in Italia: “Quando stavo all’Inter mi sentivo molto più in forma, forse una situazione legata all’alimentazione e al clima. Anche Romelu sembra aver trovato l’ambiente ideale”.

Foto: Facebook Inter