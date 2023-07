Pau Torres vola a Birmingham, l’Aston Villa pronto a chiudere l’operazione da 38 milioni col Villareal

Pau Torres è all’aeroporto di Manises, nella comunità valenciana, per iniziare una nuova tappa della sua carriera calcistica. Destinazione: Aston Villa. Sotto gli ordini, ancora una volta, di Unai Emery. Oggi dovrebbe superare le visite mediche e firmare con la squadra di Birmingham. Tra oggi e domani diventerà ufficiale l’accordo tra i Lions e il Villareal con cui ha giocato praticamente per tutta la carriera, con 171 presenze in prima squadra dal 2017: 33 milioni di fissi più 5 di variabili e un contratto di 5 anni.

Foto: pau torres twitter personale