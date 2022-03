PAU TORRES, PIEDI BUONI E TANTI CENTIMETRI PER IL VILLARREAL

Il terreno sotto i piedi della Juventus ha iniziato a scricchiolare al minuto numero settantotto della partita disputata dalla formazione bianconera contro il Villarreal, salvo poi crollare definitivamente dopo ottantacinque giri di lancette: la rete di Pau Torres ha infatti definitivamente affondato gli uomini di Massimiliano Allegri ponendo fine al sogno Champions League, che per il quarto anno consecutivo si infrange anzitempo con una squadra ampiamente alla portata della Vecchia Signora.

Il centrale difensivo, del resto, è stato grande protagonista anche in altre fasi della partita, guidando con solidità la retroguardia del Sottomarino Giallo per permetterle di mantenere i ranghi serrati contro la qualità presente nel reparto offensivo della formazione bianconera, pur spesso caratterizzato da una certa sterilità. Una prestazione importante, dunque, per un calciatore che a venticinque anni da poco compiuti (è un classe 1997) ha già avuto l’opportunità di scendere in campo in gare particolarmente importanti.

Pau Torres era infatti un titolare nella Spagna di Luis Enrique, che la scorsa estate ha visto infrangersi il sogno europeo soltanto ai calci di rigore della semifinale giocata contro l’Italia, oltre ad aver disputato contro gli azzurri anche la gara di Nations League in cui le furie rosse hanno superato per due reti a uno la Nazionale di Roberto Mancini strappando il pass per la finale persa poi al Meazza contro la Francia.

L’esperienza in Nazionale nell’estate del 2021 è stata condita anche dalla spedizione giapponese nelle Olimpiadi di Tokio, dove Pau Torres è sceso in campo in tutte le gare e si è tolto una bella soddisfazione conquistando la medaglia d’argento. Un riconoscimento che ha coronato uno splendido 2021, in cui il centrale difensivo aveva già aggiunto al palmares personale l’Europa League vinta con il suo Villarreal battendo ai calci di rigore il Manchester United.

Proprio il Villarreal è la squadra in cui Pau Torres ha sempre militato, se si esclude una brevissima esperienza in seconda divisione fatta passando in prestito fra le fila del Malaga: il tutto con un bottino, non indifferente per un difensore, di tredici gol e quattro assist. Che tipo di calciatore è lo spagnolo? Nonostante i 191 centimetri di altezza, parliamo di un calciatore dotato di un raffinato piede mancino, che gli permette non soltanto di essere solidissimo in fase difensiva, ma anche di spingersi in avanti e di contribuire alla fase di costruzione della squadra.

Foto: Twitter personale Pau Torres