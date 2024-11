Pau Torres: “Non sarà semplice. Vlahovic assente? La Juve è una squadra con tante alternative forti”

Alla vigilia della sfida contro la Juventus, il difensore dell’Aston Villa, Pau Torres, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Nelle ultime partite non abbiamo ottenuto i risultati che ci aspettavamo. Sappiamo di avere delle cose da correggere e analizzare insieme allo staff tecnico. Questi risultati ci fanno solo lavorare di più affinché si possa ritrovare la forma migliore. Con la Juve non sarà semplice, come contro il Bayern. La Juve è favorita per la partita di domani. Con il Bruges abbiamo perso una bella occasione, ma domani giochiamo in casa e sappiamo quanto conti questo aspetto”.

Mancherà Vlahovic: “Dobbiamo restare attenti e organizzati per tutta la partita, soprattutto a livello difensivo. Vlahovic è uno degli attaccanti più forti d’Europa. Poco importa se non ci sarà domani: la Juve è una squadra con tante alternative forti. Siamo comunque pronti per questa sfida, abbiamo lavorato duro per prepararci”.

Come avete preparato la gara?: “Vogliamo divertirci e divertire il pubblico. Siamo concentrati per questa partita importante e cercheremo di ritrovare una vittoria che ormai manca da tanto tempo”.

Opinioni sulla Juve?: “La Juve è una squadra forte, che gioca bene a calcio, con un ottimo allenatore. Vince quasi sempre un titolo a stagione. Soprattutto cerca di controllare sempre le partite”.

Foto: twitter aston villa