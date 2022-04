Pau Torres: “Il Liverpool è favorito, ma lo erano anche Juventus e Bayern Monaco”

Pau Torres, difensore del Villarreal, ha parlato ad AS della semifinale di Champions League, che vedrà il Sottomarino Giallo sfidare il Liverpool: “È un rivale fortissimo, conosciamo tutti le loro qualità: hanno attaccanti che coprono molto bene gli spazi e sanno sempre cosa fare. Hanno alcuni tra i migliori giocatori del mondo e hanno battuto facilmente il Manchester United, dopo aver sconfitto il City qualche giorno prima. Ma ci siamo adattati molto bene alle squadre che abbiamo affrontato finora.

Sono i favoriti in questo momento, dato che sono molto in forma. Dobbiamo essere consapevoli di chi abbiamo di fronte ed è giusto dire che sono loro i favoriti. Ma anche Juve e Bayern lo erano. Siamo qui per continuare a regalare sorprese“.

Foto: Twitter Pau Torres