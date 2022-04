Pau Torres: “Al Villarreal fino ai 17 anni non inizi realmente a difendere”.

Pau Torres, talentuoso difensore centrale del Villarreal, nel corso di un’intervista rilasciata al El Pais ha toccato temi spesso approcciati con superficialità, quali la costruzione dal basso e l’uscita con il pallone dalla difesa: “Al Villarreal, fino al compimento dei 17 anni, non inizi davvero a difendere. Nella categoria Cadete mi hanno arretrato a difensore centrale e mi sono sentito a mio agio nel muovere la palla.

Uscire con il pallone è un segnale di libertà o responsabilità? Di responsabilità per la squadra di potersi proiettare in attacco. Quando usciamo bene con la palla, questo dà fiducia alla squadra. Noi calciatori ci sistemiamo continuamente all’interno della partita. È importante, quando rubi il pallone, guadagnare tempo in modo che i compagni che stanno difendendo abbiano il tempo di posizionarsi in attacco, mentre quelli in avanti potranno stressare la linea difensiva avversaria e i centrocampisti occupare spazio“.

Foto: Twitter Pau Torres