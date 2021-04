Pau Lopez: “Il rigore parato ha cambiato la partita, sapevo che Tadic tira spesso centrale”

Il portiere della Roma Pau Lopez ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull’Ajax soffermandosi sul rigore parato a Tadic: “Quella parata ha cambiato la dinamica della partita. Abbiamo fatto bene, potevamo evitare di prendere quel gol, ma sono contento per la vittoria. Non è finita, all’Olimpico sarà dura, manca tanto. Se l’ho studiato? Sapevo che lui tira spesso centrale, avevamo guardato i video in settimana e quindi sono rimasto fermo e sono stato fortunato.

Sapevamo che loro giocano molto bene, si muovono molto. Nel primo tempo li abbiamo contenuti bene, mentre nella ripresa hanno creato di più, ma abbiamo ottenuto un buon risultato”.

Foto: Twitter personale Pau Lopez